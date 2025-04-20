Официально: Redmi Turbo 4 Pro готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфона Redmi Turbo 4 Pro состоится на следующей неделе. Точная дата пока не раскрывается. По заявлению производителя, перед нами субфлагманское устройство с высокой производительностью, впечатляющей автономностью и ценой около 350 долларов. По данным инсайдеров, смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, новым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, стеклянной задней панелью и металлической рамкой. Напомним, что в начале этого года был выпущен Redmi Turbo 4 с 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, батареей ёмкостью 6550 мАч и поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки.

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