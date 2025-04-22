Официально: Redmi Turbo 4 Pro получит батарею на 7550 мАч

Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор ёмкостью 7550 мАч с 10% содержанием кремния. Новинку также оснастят поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпуса толщиной всего 7,98 мм, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (производительность 2,4 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu), двухконтурной 3D-системой охлаждения, фирменным движком Rage Engine 4.0 для оптимизации в играх, сдвоенной основной камерой, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, рамками 1,5 мм с трех сторон и 1,9-мм нижней рамкой, тыльной панелью из матового стекла и рамкой корпуса из авиационного алюминиевого сплава.