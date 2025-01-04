Официально: Redmi Watch 5 готовы к глобальному дебюту

Компания Xiaomi объявила, что международный релиз умных часов Redmi Watch 5 состоится 10 января. В конце ноябре прошлого года гаджет выпустили в Китае, где он стоит 80 и 110 долларов (eSIM). Напомним, что часы оснащаются предустановленной оболочкой HyperOS 2.0, корпусом с алюминиевой рамкой, навигационной головкой из нержавеющей стали, 2,07-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 432:514 пикселя и яркостью до 1500 нит, датчиками для мониторинга показателей здоровья, 150 спортивными режимами, модулями GNSS, eSIM и NFC, поддержкой Bluetooth 5.3, аккумулятором ёмкостью 550 мАч и автономностью до 24 дней или до 12 дней с активированным режимом всегда включенного дисплея.

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