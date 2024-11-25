Официально: Redmi Watch 5 получат экран с яркостью 1500 нит

Компания Xiaomi опубликовала новые подробности о смарт-часах Redmi Watch 5, которые будут официально представлены уже 27 ноября. Итак, новинка получит 2,07-дюймовый экран AMOLED с рамками толщиной всего 2,0 мм, соотношением дисплея к передней панели 82%, кадровой частотой 60 Гц и глобальной пиковой яркостью 1500 нит, цельнометаллический корпус, вращающуюся навигационную головку из нержавеющей стали, автономность до 24 суток и предустановленную операционную систему Xiaomi Hyper OS 2. Напомним, что в пока еще актуальных Redmi Watch 4 используется 1,97-дюймовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 600 кд/кв.м, разрешением 390:540 пикселей, частотой обновления 60 Гц и режимом Always-on Display.

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