Официально: RedmiBook Pro 15 получит веб-камеру

Компания Xiaomi опубликовала тизер нового ноутбука RedmiBook Pro, выход которого ожидается в конце следующего месяца. Судя по изображению, ноутбуки 2021 года получат веб-камеру, которая отсутствовала в прошлогодних моделях RedmiBook 14 и RedmiBook 16. Ранее в базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о моделях RedmiBook Pro 15 и RedmiBook Pro 15S, которые получили чипы Intel Core i5 и Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Windows 10. Первая модель с процессором Core i5-11300H набрала 1545 и 4902 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно, а вариант на Core i7-11370H может похвастаться 1447 и 4885 баллами.

Комментарии и отзывы RedmiBook Pro 15
Обзоры:
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Новости:
Asus и MSI отметили рост продаж игровых ноутбуков в 2020 году

ASUS и MSI продемонстрировали высокие продажи своих игровых ноутбуков в 2020 году. Производители ноутбуко...
RedmiBook Pro 15 представят в феврале

Компания Xiaomi подтвердила, что выпустит новый ноутбук RedmiBook Pro с процессором Intel Core 11- го пок...
Dynabook представила ноутбук Satellite Pro C50 с антибактериальным покрытием Ionpure

На выставке CES 2021 была представлена серия ноутбуков Satellite Pro от компании Dynabook. ...
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
Лучший корпус для игрового ПК. Zalman i3 BlackЛучший корпус для игрового ПК. Zalman i3 Black
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Смартфон Nokia 1.4 будет стоить 100 долл...
Смартфон Nokia 1.4 будет стоить 100 доллСетевые источники поделились подробностями о бюджетном смартфоне Nokia 1.4, который будет представлен ком...
Phantom Wolverine V2 новый геймпад от Ra...
Phantom Wolverine V2 новый геймпад от RaRazer выпустила новый геймпад, получивший название Razer Phantom Wolverine V2, который был специально соз...
Cougar представила игровую гарнитуру Pho...
Cougar представила игровую гарнитуру PhoИгровая гарнитура Cougar Phontum Pro Prix получила новейшие амбушюры с охлаждающим гелем и дышащей тканью...
Gigabyte AORUS C700 GLASS экстремальный ...
Gigabyte AORUS C700 GLASS экстремальный Gigabyte представила корпус AORUS C700 GLASS. Новый корпус имеет агрессивный дизайн и широкие возможности...
Представлен 165-Гц монитор AOC AG323QCX2...
Представлен 165-Гц монитор AOC AG323QCX2Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AG323QCX2, которая предназначена для требовательных ...
Apple AirPods Max украсили золотом...
Apple AirPods Max украсили золотомРоссийский люксовый бренд Caviar только что объявил о запуске специальной версии AirPods Max. Компания, и...
Patriot Memory представила игровую памят...
Patriot Memory представила игровую памятНовая игровая память Patriot Viper Steel RGB предлагает диапазон скоростей от 3200 МГц до 3600 МГц, как в...
OnePlus Nord OxygenOS Open Beta 1 включа...
OnePlus Nord OxygenOS Open Beta 1 включаНе так давно компания OnePlus пообещала выпустить OxygenOS Open Beta 1 для OnePlus Nord. Теперь обновлени...
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа...
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софаДля удобства и комфорта «ПК-бояр» созданы все условия: периферия для управления, кресло и даже столы, а в...
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК...
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПКТестируемые сегодня колонки Edifier G2000, выполненные в формате 2.0, ориентированы на использование в па...
GELID представила конденсаторный микрофо...
GELID представила конденсаторный микрофоGELID Solutions представила конденсаторный микрофон VOCE USB. Новый микрофон дополняет линейку продуктов ...
Huawei выпустить профессиональный вариан...
Huawei выпустить профессиональный варианДинамики серии HUAWEI Sound являются флагманскими интеллектуальными динамиками компании. Теперь по слухам...
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 ВтОбзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт
Обзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблокаОбзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблока
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офисаОбзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса
Лучший корпус для игрового ПК. Zalman i3 BlackЛучший корпус для игрового ПК. Zalman i3 Black
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor