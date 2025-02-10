Официально: Samsung Galaxy F06 5G получит SoC Dimensity 6300

Компания Samsung опубликовала тизеры смартфона Galaxy F06 5G, раскрывающие его дизайн и некоторые технические характеристики. Итак, аппарат получит 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовый экран с разрешением HD+ и каплевидным вырезом, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки, расцветки корпуса Bahama Blue и Lit Violet, а также четыре номерных обновления операционной системы в будущем. Цена смартфона составит менее 115 долларов.

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