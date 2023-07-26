Официально: Samsung Galaxy F34 5G получит батарею на 6000 мАч

Компания Samsung опубликовала несколько тизеров, посвященных смартфону-долгожителю Galaxy F34 5G. Итак, корейский производитель подтвердил наличие экрана Super AMOLED с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением Full HD+ и максимальной яркостью 1000 нит, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и объективом с оптической стабилизацией, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, времени автономной работы до двух дней при обычном режиме работы, а также черной и темно-зеленой расцветок. Официальный релиз Galaxy F34 5G ожидается в ближайшее время.

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