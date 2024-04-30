Официально: Samsung Galaxy F55 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что презентация смартфона среднего уровня Galaxy F55 5G состоится в ближайшее время в Индии. Судя по опубликованному тизеру, аппарат получит заднюю панель из оранжевой экокожи. Предполагается, что перед нами переименованный Galaxy C55, который вышел в Китае чуть больше недели назад.

Если это правда, то «новинку» оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, модемом 5G, слотом для карты памяти microSD, стереодинамиками, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 180 граммов, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1.