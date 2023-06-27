Официально: Samsung Galaxy M34 получит батарею на 6000 мАч

Официальный релиз смартфона Samsung Galaxy M34 5G состоится 7 июля, но индийской Amazon уже опубликовал официальные рекламные изображения устройства с главными характеристиками. Рендеры подтвердили наличие AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, а также черной, белой и голубой расцветок. Что до аппаратной основы, то ранее сообщалось о новенькой 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7050 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MC4.