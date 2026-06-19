Официально: Samsung Galaxy M47 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что в скором времени в Индии будет представлен смартфон Galaxy M47 5G. Судя по тизеру, аппарат получит вертикальный блок основной камеры с тремя модулями и красную расцветку корпуса с черной рамкой. Ранее устройство протестировали в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16.

Напомним, что последней новинкой в серии Galaxy M стала модель 17e 5G с 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, двойной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и ОС Android 16 «из коробки».