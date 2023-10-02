Официально: Samsung Galaxy S23 FE представят 4 октября

Компания Samsung опубликовала постер, раскрывающий дату презентации смартфона Galaxy S23 FE. Мероприятие состоится в Индии уже 4 октября. Тизер не раскрывает характеристики грядущей новинки, но инсайдеры сообщают о 6,3-дюймовом AMOLED-экране с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.1.1, однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Samsung Exynos 2200, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, батареее ёмкостью 4500 мАч, поддержке 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также тройной тыльной камере с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 12 Мп (3-кратный оптический зум). Ориентировочная цена смартфона в США составляет 600 долларов.