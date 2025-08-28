Официально: Samsung Galaxy S25 FE готов к выходу

Компания Samsung объявила, что её следующая презентация Galaxy Event пройдет 4 сентября. Производитель подтвердил, что на мероприятии покажут флагманские планшеты с Galaxy AI и смартфон серии Samsung Galaxy S25. Очевидно, что речь идет о планшетах Galaxy Tab S11 и смартфоне Galaxy S25 FE.

Последнему приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, яркостью 1900 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), батареи ёмкостью 4900 мАч, поддержки 45-Вт зарядки, ОС Android 16 с прошивкой One UI 8, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев и модуля Wi-Fi 6e.