Официально: Vivo S70 готов к выходу

Компания Vivo объявила, что официальная презентация смартфонов серии Vivo S70 состоится в декабре этого года. Точная дата не раскрывается, зато подтверждены две модели – Vivo S70 и S70 Flagship Edition.

По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, флагманскую версию оснастят 6,59-дюймовым плоским LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, селфи-камерой разрешением 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре LYT610), а также поддержкой телеконвертера с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм.