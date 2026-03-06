Официально: Vivo T5x 5G готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон T5x 5G. Производитель подтвердил наличие неназванной однокристальной системы MediaTek, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 1 миллиона баллов. Утверждается, что грядущая новинка будет одной из самых производительных в своём ценовом сегменте. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в августе прошлого года был выпущен смартфон Vivo T4 Pro с 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим приближением) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, корпусом толщиной 7,53 мм, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также стереодинамиками.