Официально: Vivo T5x 5G готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон T5x 5G. Производитель подтвердил наличие неназванной однокристальной системы MediaTek, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 1 миллиона баллов. Утверждается, что грядущая новинка будет одной из самых производительных в своём ценовом сегменте. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в августе прошлого года был выпущен смартфон Vivo T4 Pro с 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим приближением) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, корпусом толщиной 7,53 мм, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также стереодинамиками.
Официально: Vivo V70 Elite выпустят 18 февраля …
Компания Vivo объявила, что смартфоны V70 и V70 Elite будут представлены в Индии 19 февраля. Обе модели о…
Представлен игровой смартфон AYANEO Pocket PLAY …
Компания AYANEO представила гибрид смартфона и портативной консоли Pocket PLAY, который основан на произв…
Realme P3 Lite вышел в России …
Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme P3 Lite, который оценен в 10 и 12 тысяч ру…
Смартфон TECNO POP X оценили в 92 доллара …
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POP X, которая основана на восьмиядерно…
Samsung Galaxy TriFold испытали на прочность…
Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео испытания на прочность смартфона Samsung Gala…
Смартфон HONOR Power 2 появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфон Power 2, который оценен в эквивалент 385 и 430 долл…
Vivo S50 оценили в 325 долларов …
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона S50, который среди прочего получил 6,59-дюймовый дисплей AMOLE…
Xiaomi повысит цены на свои смартфоны…
Президент Xiaomi уже признал, что из-за роста стоимости накопителей компании пришлось повысить цену на Re…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor