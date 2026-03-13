Официально: Vivo T5x 5G получит SoC Dimensity 7400 Turbo

Компания Vivo раскрыла подробности о смартфоне T5x 5G, который будет представлен в Индии уже 17 марта. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 Turbo с максимальной частотой 2,7 ГГц (производитель процессора в бенчмарке AnTuTu составляет более миллиона баллов), встроенной памяти UFS 3.1, а также расцветок Cyber Green и Star Silver.

Напомним, что прошлым летом был выпущен смартфон Vivo T4 Pro с чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,53 мм, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69), а также стереодинамиками.