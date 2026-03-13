Официально: Vivo T5x 5G получит SoC Dimensity 7400 Turbo

Компания Vivo раскрыла подробности о смартфоне T5x 5G, который будет представлен в Индии уже 17 марта. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 Turbo с максимальной частотой 2,7 ГГц (производитель процессора в бенчмарке AnTuTu составляет более миллиона баллов), встроенной памяти UFS 3.1, а также расцветок Cyber Green и Star Silver.

Напомним, что прошлым летом был выпущен смартфон Vivo T4 Pro с чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX882 и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,53 мм, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69), а также стереодинамиками.
Представлен бюджетный смартфон OPPO A6c …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу смартфон A6c, цена которого эквивалента 115 долларам. Новинку…
Vivo X200T получит топовую камеру Zeiss …
Компания Vivo объявила, что официальный релиз смартфона Vivo X200T состоится 27 января. Производитель под…
Представлен бюджетный смартфон TECNO Spark Go 3…
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark Go 3, которая оценена на дебютном…
Представлена международная версия Redmi Note 15 Pro+…
Redmi Note 15 Pro+, представленный несколько месяцев назад в Китае, сегодня официально вышел на междунаро…
TECNO POVA Curve 2 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Tecno POVA C…
Sid Meier’s Civilization VII выйдет на iPhone…
Популярная стратегия Sid Meier’s Civilization VII выйдет в Apple Arcade уже 5 февраля и позволит играть в…
Представлен смартфон iQOO 15R с АКБ на 7600 мАч…
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15R, которая основана на 3-нанометровой однок…
OnePlus 15T сравнили с Samsung Galaxy S26 Ultra…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное изображение смартфонов OnePlus 15T и Samsung…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
