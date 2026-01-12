Официально: Vivo X200T готов к выходу

Компания Vivo объявила о скором выходе на индийском рынке смартфона Vivo X200T. Производитель не раскрыл точную дату презентации и параметры устройства, но на тизере можно заметить привычный круглый блок основной камеры с металлическим кольцом и логотипом ZEISS.

По данным авторитетного информатора Абхишека Ядава, Vivo X200T получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1260 точек, 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графическим адаптером Immortalis-G925, тройную тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony LYT-702 (OIS), сверхширика на Samsung JN1 и перископического модуля на сенсоре Sony LYT-600, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 6200 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.