Официально: Vivo Y500 с батареей 8200 мАч готов к выходу

Компания Vivo объявила, что презентация смартфона Y500 пройдет в Китае 1 сентября. Производитель подтвердил наличие аккумулятора с впечатляющей ёмкостью 8200 мАч, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69+, IP69 и IP68, прочности корпуса в соответствии с пятизвёздочным сертификатом SGS Gold Label, сдвоенной тыльной камеры с кольцевой светодиодной вспышкой, а также чёрной, синей и фиолетовой расцветок.

Напомним, что предшественник Vivo Y400 оснащается 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 610 и модемом 4G/LTE, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX852) и 5 Мп (датчик глубины сцены).