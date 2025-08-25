Официально: Vivo Y500 с батареей 8200 мАч готов к выходу

Напомним, что предшественник Vivo Y400 оснащается 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 610 и модемом 4G/LTE, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3, основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX852) и 5 Мп (датчик глубины сцены).