Официально: Xiaomi 15 Ultra получит батарею на 6000 мАч

Компания Xiaomi официально объявила, что грядущий флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra получит батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также спутниковую связь с Beidou и Tiantong.

Флагману также приписывают наличие топовой платформы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,73-дюймового LTPO AMOLED-экрана с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 2.0, основной камеры с модулями 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратным оптическим зумом), фронтальной камеры разрешением 32 Мп и защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Официальная презентация смартфона состоится уже завтра, 27 февраля.
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