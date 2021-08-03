Официально: Xiaomi Mi Mix 4 представят 10 августа

Компания Xiaomi в лице своего руководителя Лея Цзуня объявила о том, что официальный дебют её новых устройств состоится 10 августа. Самыми ожидаемыми новинками мероприятия являются смартфон Mi Mix 4 и планшеты серии Mi Pad 5. А вот камерофоны Mi CC11 и Mi CC11 Pro (Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro) на презентации не покажут – их релиз ожидается только осенью.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Mix 4 получит подэкранную камеру, 6,67-дюймовый гиперболоидный экран с разрешением Full HD+, флагманский процессор Snapdragon 888+, память uMCP5, главный модуль основной камеры на основе 50-Мп датчика ISOCELL GN1s, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 70 или 80 Вт.