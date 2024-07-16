Официально: Xiaomi Mix Fold 4 готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4 состоится 19 июля. Производитель также опубликовал тизер, раскрывающий дизайн грядущей новинки. Отметим синюю и белую расцветки корпуса, а также прямоугольный блок тыльной камеры с четырьмя модулями с оптикой Leica Summilux. Ранее стало известно, что смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, шарниром Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, поддержкой двусторонней спутниковой связи, легким и тонким корпусом из углеродного волокна и водонепроницаемостью в соответствии со степенью IPX8.