Официально: Xiaomi Pocophone F1 на Snapdragon 845 оценен в $300

Компания Xiaomi официально представила мощный смартфон Pocophone F1, который сам производитель прозвал Master of Speed. Итак, новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комлекте, а также MIUI 9.6 на базе Android Oreo с грядущим обновлением до MIUI 10 на базе Android Pie.

Как и было обещано, Pocophone F1 стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 845: версия с 6/64 ГБ памяти оценена в 300 долларов. Топовая версия с 8/256 ГБ обойдется в 415 долларов. Уже 27 августа стартуют продажи новинки одновременно в Джакарте, Гонконге и Париже. Чуть позже смартфон выйдет в других странах.