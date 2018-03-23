Официально анонсировали Aerocool ThunderX3 Plexus

Официально представлены блоки питания Aerocool ThunderX3 Plexus, которые позволяют вам собрать достаточно недорогую систему, которая будет выдавать приличную мощность за свои деньги. Блоки питания данной серии получили мощность от 600 до 1000 Вт, последние предназначены для каких-то крутых игровых систем или для добычи криптовалюты. Внутри установлена подсветка на 14 режимов, имеется достаточно стильный дизайн и модульная система подключения. Весьма интересный вариант, как по мне, если вы хотите собрать компьютер высокой мощности и планируете поставить туда максимально качественные комплектующие. Думаю, это будет интересный эксперимент по привлечению пользователей к подсветке. Стоимость тоже вполне адекватная, правда топовая модель стоит дороже 11 тысяч, но это не страшно.