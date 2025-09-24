iPhone будет отображать уведомления на часах сторонних брендов

Apple, судя по всему, активно готовится улучшить совместимость iPhone с умными часами сторонних производителей. В свежей бета-версии iOS 26.1 обнаружена функция «переадресация уведомлений», которая позволит отображать уведомления с iPhone на устройствах и аксессуарах, не относящихся к экосистеме Apple. Судя по коду, найденному в системе, переадресацию можно будет настроить только на одно устройство одновременно. Также появилось упоминание о новом фреймворке под названием «AccessoryExtension», который должен упростить процесс сопряжения с аксессуарами других производителей. Пока сложно сказать, как именно будут работать эти возможности, но всё указывает на то, что они связаны с требованием Еврокомиссии, обязывающим Apple обеспечить более корректную работу iPhone с устройствами других брендов.

Согласно Закону о цифровых рынках, действующему в Европейском союзе, компания должна предоставить разработчикам и производителям устройств доступ к функциям, упрощающим сопряжение, передачу данных и показ уведомлений между iPhone и сторонними аксессуарами, включая смарт-часы, наушники и колонки. Apple обязана открыть эти возможности до конца текущего года, однако пока неясно, появятся ли они сразу в релизе iOS 26.1, который ожидается в следующем месяце, или же их внедрение ограничится только странами Евросоюза. Но это может существенно изменить опыт использования умных часов американского бренда в ближайшем будущем.
