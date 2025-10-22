Casio представила новое кольцо-часы G-Shock Nano DWN-5600

После того, как в декабре прошлого года Casio представила в США своё необычное цифровое кольцо-часы, компания объявила о новой версии, которая выйдет позже в этом году. Если первый вариант был отдалённо вдохновлён моделью Casio GMW-B5000, то новое устройство создавалось по мотивам культовой DW-5600 и теперь полностью соответствует философии линейки G-Shock — с прочным корпусом и ремешком из смолы, повышающим ударопрочность и долговечность. Как и прошлогодняя модель CRW001, новинка под названием Casio G-Shock Nano DWN-5600 сначала появится в Японии — релиз запланирован на ноябрь 2025 года. Она будет доступна в чёрном, красном и жёлтом цветах по цене 14300 иен, что примерно равно 94 долларам, и это заметно дешевле, чем предыдущая версия. Кроме того, устройство уже появилось на сайтах Casio во Франции, Германии и Нидерландах, где его стоимость составляет 99,9 евро, то есть около 115 долларов.

В отличие от первой модели, которая позже получила и золотое исполнение, Nano DWN-5600 выглядит сдержаннее, но предлагает важное улучшение — теперь у часов регулируемый ремешок. В оригинале использовались специальные вставки, чтобы подогнать кольцо под размер пальца, а новая версия получила классическую ленту с отверстиями, позволяющую регулировать размер от 48 до 82 миллиметров, что делает устройство более универсальным. С функциональной точки зрения Nano DWN-5600 полностью повторяет прошлогоднюю модель и здесь используется шестисегментный ЖК-дисплей.