Официально: часы OPPO Watch X2 готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что релиз умных часов Watch X2 состоится уже до конца года. Производитель подтвердил наличие титанового безеля, выполненного из материалов аэрокосмического класса. Часам также приписывают наличие 46-мм корпуса, круглого OLED-дисплея, поддержки eSIM, модулей GPS и NFC, функции снятия электрокардиограммы (ЭКГ), измерения температуры на запястье, множества спортивных режимов, батареи ёмкостью 631 или 648 мАч в зависимости от версии, поддержки 10-Вт быстрой зарядки, защиты от воды, функции прокрутки у кнопки и предустановленной программной оболочки ColorOS.