Официально: дебют Realme GT 2 Pro состоится 4 января

Компания Realme объявила о том, что официальная презентация смартфонов серии Realme GT 2 состоится 4 января. Ранее стало известно, что старшая модель получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1, дизайн задней панели Paper Tech Master Design, имитирующим текстуру бумаги (корпус выполнен из биопластика), экологичную упаковку, сверхширокоугольную камеру с углом обзора 150°, антенную решетку с матричной системой для сверхстабильного беспроводного сигнала, поддержку Wi-Fi 6 и технологию NFC на 360° для более мощного сигнала. Также слухи прочат ей 6,51-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру разрешением 32 Мп и тыльную камеру на 50 Мп с оптической системой стабилизации.