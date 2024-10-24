Официально: флагман Xiaomi 15 готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что презентация флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro состоится в Китае 29 октября. На мероприятии представят и свежую версию фирменной прошивки HyperOS 2. Также производитель опубликовал пресс-изображения грядущей новинки. Судя по рендерам, аппарат получит квадратный блок основной камеры с тремя модулями и логотипом Leica, плоский 6,36-дюймовый экран, плоскую рамку из авиационного алюминия и врезанную по центру дисплея фронтальную камеру. Что касается аппаратной составляющей, в смартфоне будет использоваться новенькая флагманская платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite, выполненная по нормам 3-нанометрового техпроцесса.