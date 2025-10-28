Официально: глобальная версия Nubia Z80 Ultra готова к выходу

Компания ZTE объявила, что международный релиз флагманского смартфона Nubia Z80 Ultra состоится 6 ноября. Производитель подтвердил, что новинка выйдет в расцветках Shadow Black, Light White и Starry Light Collector Edition. В тех же вариантах смартфон продается и в Китае.

Напомним, что Nubia Z80 Ultra имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой 4,6 ГГц, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, композитную жидкометаллическую систему охлаждения с 3D-радиатором Ice Steel VC, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1216:2688 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (35-мм оптика и сенсор OmniVision Light Master 990 оптического размера 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией), подэкранную 16-Мп селфи-камеру, АКБ ёмкостью 7200 мАч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно.