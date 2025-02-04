Официально: глобальная версия Realme 14 Pro готова к выходу

Компания Realme объявила, что уже в начале марта на выставке MWC 2025 состоится глобальный релиз смартфонов серии Realme 14 Pro. Также на выставке будет показана некая «технология оптической съёмки», которая «выведет мобильную фотографию на одну ступень с DSLR-камерами».

Напомним, что представленный недавно в Индии Realme 14 Pro 5G получил 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, процессор MediaTek Dimensity 7300-Energy с максимальной частотой до 2,5 ГГц, оперативную память LPDDR4X, систему охлаждения с графитовым листом, сдвоенной основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69) и ОС Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0 «из прошивки».
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