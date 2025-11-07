Официально: глобальная версия Realme GT 8 Pro готова к выходу

Компания Realme объявила, что смартфон GT 8 Pro выйдет за пределы китайского рынка уже 20 ноября. Презентация пройдет в Индии. Напомним, что в Китае новинка вышла пару недель назад по цене от 560 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition с графикой Adreno 840 и дополнительным графическим чипом R1, системой охлаждения с испарительной камерой VC на 7000 мм², двумя симметричными динамиками 1115E, тройной тыльной камерой RICOH GR с модулями на 50 Мп (объектив с пятислойным покрытием и оптической стабилизацией), 200 Мп (3-кратный оптический зум и OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3136:1440 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.