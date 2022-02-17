Официально: глобальную версию Realme GT2 Pro представят 28 февраля

Компания Realme официально подтвердила информацию о том, что глобальная презентация смартфонов Realme GT2 запланирована на 28 февраля. При этом у себя на родине в Китае старшая модель Realme GT2 Pro не только стала бестселлером, но и успела сбавить в цене.

Напомним, что Realme GT2 Pro оснащается производительным процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, яркостью до 1400 кд/кв.м, контрастностью 5 000 000:1 и сертификацией DisplayMate A+, системой охлаждения размером 36761 мм2, матричной антенной, поддержкой NFC и сетей 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 2 Мп (камера-микроскоп), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.
Комментарии и отзывы Realme GT2 Pro
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