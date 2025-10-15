Официально: iQOO 15 получит аккумулятор на 7000 мАч

Компания iQOO продолжает раскрывать подробности о флагманском смартфоне iQOO 15, который будет официально представлен уже 20 октября. Итак, аппарат оснастят батареей Blue Ocean ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок. Ранее производитель подтвердил наличие флагманской 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменного сопроцессора Q3, 6,8-дюймового экрана Samsung с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и регулируемой яркостью от 1 до 6000 нит, а также четырех расцветок корпуса.