Официально: iQOO 16s готов к выходу

Компания iQOO объявила, что официальный релиз смартфона iQOO 16s состоится в Малайзии 8 декабря. Тогда же состоится глобальный релиз выпущенной ранее в Китае флагманской модели iQOO 16. Производитель также опубликовал официальные тизеры, которые подтверждают блока основной камеры с тремя модулями, а также расцветок Vector Grey и Shadow Black. Ранее устройству протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 1874 и 6686 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 12 ГБ ОЗУ и операционной системы Android 17.