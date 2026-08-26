Realme P4s 5G с АКБ на 8000 мАч оценили в 365 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью P4s 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1272:2772 точки, кадровой частотой до 144 Гц, стандартной яркостью 1000 нит и пиковой 6500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц, ИИ-чипом Hyper Vision+, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, поддержкой обратной и обходной зарядок, подэкранным сканером отпечатков пальцев, предустановленной прошивкой UI 7.0 на базе ОС Android 16 c тремя номерными обновлениями в будущем, корпусом толщиной 8,6 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H. Цена базовой версии на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 365 долларов.

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