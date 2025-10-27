Официально: iQOO Neo 11 получит 144-Гц 2K-экран

Бренд iQOO продолжает раскрывать характеристики смартфона iQOO Neo 11, который будет представлен уже 30 октября. Итак, аппарат оснастят топовым LTPO-экраном на светодиодах BOE Q10+ с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц , защитой глаз с круговой поляризацией, частотой дискретизации касания 3200 Гц, антибликовым покрытием и фирменной защитой от солнца, минимальной частотой мерцания (SVM) 0,03, высокочастотным затемнением яркости 2592 Гц, задержкой касания 25,4 мс и высокочувствительным сенсорным чипом. Ранее было объявлено о наличии аккумулятора ёмкостью 7500 мАч, матовой металлической рамки корпуса, сатинового AG-стекла и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

