Официально: iQOO Neo10 Pro получит топовый процессор Dimensity 9400

Бренд iQOO раскрыл новые подробности о смартфоне iQOO Neo10, официальный релиз которого ожидается до конца месяца. Итак, аппарат будет основан на топовой 3-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9400 c тактовой частотой до 3,63 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12. Также смартфон получит фирменный киберспортивный чип Q2 для оптимизации игровых сессий. Ранее производитель подтвердил наличие поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, кремниево-углеродного аккумулятора третьего поколения ёмкостью 6100 мАч, корпуса толщиной 7,99 мм и сдвоенной основной камеры.