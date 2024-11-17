Официально: iQOO Neo10 Pro получит топовый процессор Dimensity 9400

Бренд iQOO раскрыл новые подробности о смартфоне iQOO Neo10, официальный релиз которого ожидается до конца месяца. Итак, аппарат будет основан на топовой 3-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9400 c тактовой частотой до 3,63 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12. Также смартфон получит фирменный киберспортивный чип Q2 для оптимизации игровых сессий. Ранее производитель подтвердил наличие поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, кремниево-углеродного аккумулятора третьего поколения ёмкостью 6100 мАч, корпуса толщиной 7,99 мм и сдвоенной основной камеры.

Xiaomi 14T появился в российской продаже …
В России стартовали открытые продажи смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, которые были представлены на…
Смартфон Infinix HOT 50 Pro+ вышел в России …
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Hot 50 Pro+, который оценен в 22 тысячи рублей.…
Samsung Galaxy S24 FE получит обратную беспроводную зарядку …
В сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, релиз которого ожидается до конца э…
Смартфон Vivo X200 оценили в 605 долларов …
Компания Vivo представила смартфон Vivo X200, который обойдется на домашнем для производителя китайском р…
Oppo Find X8 Ultra получит дюймовый сенсор камеры…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках основной камеры в …
Huawei Mate 70 получит камеру от SmartSens…
Как известно, в камерах большинства смартфонов используются датчики изображения от Sony, Samsung и OmniVi…
Все смартфоны iPhone 17 получат новые дисплеи на 120 Гц…
Согласно информации от Росса Янга из информационного издания Display Supply Chain Consultants, линейка фл…
Google обновила Android 15 до ядра Linux 6.1…
В любой операционной системе ядро играет ключевую роль, обеспечивая взаимодействие между программным и ап…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor