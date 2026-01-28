Смартфон Redmi Turbo 5 показали на фото перед релизом

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился живыми фотографиями смартфона Redmi Turbo 5, который будет представлен уже завтра. Отметим металлическую рамку корпуса, врезанную селфи-камеру и отдельное расположенные модулей основной камеры.

Ранее было подтверждено, что смартфон оснастят 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 3500 нит, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra (почти 2,2 млн баллов в бенчмарке AnTuTu), быстрой ОЗУ LPDDR5X Ultra, встроенной памятью UFS 4.1, новой 3D-системой охлаждения с герметичным циркуляционным насосом, игровым движком Rage Engine, аккумулятором ёмкостью 7560 мАч, поддержкой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 27 Вт соответственно, стеклянной задней панелью и защитой от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Цена смартфона в Китае составит менее 290 долларов за базовую версию.