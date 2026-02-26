Официально: Motorola Edge 70 Fusion готов к выходу

Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 70 Fusion состоится 6 марта в Индии. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, изогнутого экрана с разрешением 1.5K, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, основной камеры с главным модулем на базе нового 50-Мп датчика изображения и оптической стабилизацией, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт, корпуса толщиной 7,99 мм, а также расцветок Pantone Silhouette, Pantone Country Air и Pantone Blue Surf.

Vivo X300 Ultra получит аккумулятор на 7000 мАч…
Сетевой информатор Дебаян Рой (Gadgetsdata) раскрыл подробности о флагманском смартфоне Vivo X300 Ultra, …
Стилус Galaxy S26 Ultra не получил Bluetooth…
В прошлом году компания Samsung приняла спорное решение убрать поддержку Bluetooth у S Pen в Galaxy S25 U…
Motorola представила Moto G Power (2026)…
Motorola в прошлом месяце представила Moto G (2026) и Moto G Play (2026), а теперь дополнила линейку моде…
Honor WIN получит аккумулятор ёмкостью 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, чем будут отличаться смартфоны Honor WIN и WIN RT. Ит…
Представлен смартфон OPPO A5m…
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона A5m, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Realme Neo 8 официально подтвержден …
Компания Realme объявила, что уже в этом месяце в Китае будет представлен смартфон Neo 8. Производитель п…
Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру …
Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опроверг…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor