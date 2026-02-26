Официально: Motorola Edge 70 Fusion готов к выходу

Компания Motorola объявила, что официальная презентация смартфона Edge 70 Fusion состоится 6 марта в Индии. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, изогнутого экрана с разрешением 1.5K, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, основной камеры с главным модулем на базе нового 50-Мп датчика изображения и оптической стабилизацией, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт, корпуса толщиной 7,99 мм, а также расцветок Pantone Silhouette, Pantone Country Air и Pantone Blue Surf.