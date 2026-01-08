Официально: iQOO Z11 Turbo получит металлическую рамку

Компания iQOO раскрыла основные параметры смартфона iQOO Z11 Turbo, официальный релиз которого запланирован на 15 января. Итак, аппарат получит 6,59-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления 144 Гц, корпус шириной 74,42 мм и скруглёнными углами радиусом 10,4 мм, толщиной 7,9 мм и массой 202 грамма, металлическую рамку флагманского уровня, глянцевую полупрозрачную стеклянную тыльную панель, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829, фирменный игровой сопроцессор Q2 и движок Monster Super Core Engine, систему охлаждения Ice Dome, 200-Мп основную камеру с 4-кратным оптическим зумом и батарею ёмкостью 7600 мАч.