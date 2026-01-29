Xiaomi 17 Max получит 200-Мп камеру

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфоне Xiaomi 17 Max, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (сенсор ISOCELL HPx), 50 Мп (перископный модуль на сенсоре Sony IMX8xx оптического размера 1/1,95 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, а также поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.