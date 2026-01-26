iPhone Air в Китае продают с колоссальной скидкой из-за низкого спроса

Для крупнейших онлайн-площадок Китая вполне привычно устраивать щедрые скидки на актуальные iPhone в начале года, однако на этот раз неожиданностью стало резкое удешевление iPhone Air. Флагман вышел на китайском рынке в середине октября и поначалу быстро продавался, что лишь подтвердило статус Apple как премиального бренда. Со временем интерес к модели начал стремительно угасать, и в итоге на смартфон была применена скидка в размере 415 долларов. Возможно, теперь у модели есть шансы на успех. Покупатели довольно быстро пришли к выводу, что iPhone Air не оправдывает свою изначально высокую цену. Да, связка процессора A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти выглядит впечатляюще, однако одна единственная основная камера и аккумулятор ёмкостью 3149 мАч стали серьёзными минусами.

Apple продолжает активно полагаться на оптимизации iOS, стараясь компенсировать небольшую батарею программными методами и улучшать автономность, но даже при этом iPhone Air уступил Galaxy S25 Edge в тесте на выносливость, наглядно показав, что возможности софта все же ограничены. Кроме того, iPhone Air продемонстрировал самый высокий уровень обесценивания среди всех моделей iPhone, выпущенных с 2022 года. Согласно данным, устройство потеряло 47,7% своей первоначальной стоимости всего за первые 10 недель с момента выхода. Несмотря на столь слабый приём, Apple, судя по всему, не теряет надежды и уже планирует второе поколение с двумя основными камерами, но без заметных изменений в дизайне.
