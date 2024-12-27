Официально: iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition получит АКБ на 6400 мАч

Бренд iQOO официально подтвердил главную особенность смартфона iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition, который будет представлен в начале следующего года. Как и ожидалось, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6400 мАч. Судя по всему, это будет единственным отличием от обычного iQOO Z9 Turbo. По данным инсайдера Digital Chat Station, главная причина выпуска смартфона, это желание производителя избавиться от складских запасов процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Напомним, что iQOO Z9 Turbo характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 194,9 грамма, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), системой охлаждения с испарительной камерой на 6043 мм2 и защитой от влаги в соответствии со степенью IP64.
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