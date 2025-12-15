Официально: игровой смартфон Honor Win выйдет 16 декабря

Компания Honor объявила, что уже завтра, 16 декабря, будут представлены смартфоны серии Win. Данная линейка заменит серию Honor GT. По данным инсайдеров, нас ждут две модели: Honor Win и Honor Win Pro. Смартфонам приписывают наличие топовых 3-нанометровых однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED-экрана с разрешением 1,5K, тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 8500 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, металлического корпуса, активной системы охлаждения и защиты от воды и пыли.