Официально: игровой смартфон Red Magic 10 Pro готов к выходу

Бренд Red Magic объявил о скором выходе игрового смартфона Red Magic 10 Pro. Точная дата презентация не раскрывается, зато было подтверждено наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с с тактовой частотой до 4,32 ГГц. Смартфону также приписывают наличие безрамочного OLED-экрана с разрешением 1,5K, подэкранной селфи-камеры, продвинутой системы охлаждения и батареи ёмкостью более 6500 мАч. Также ожидается выход старшей модели, которая может получить огромный 7-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью от 6600 до 7000 мАч. Аппаратная основа у смартфонов отличаться не будет.