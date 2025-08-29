Официально: наушники HUAWEI FreeBuds 7i готовы к выходу

Компания HUAWEI объявила, что беспроводные наушники FreeBuds 7i будут представлены 4 сентября в Китае. Производитель подтвердил наличие улучшенной системы интеллектуального динамического шумоподавления Intelligent Dynamic Noise Cancellation 4.0. Цена наушников в рамках предварительного заказа составляет 85 долларов.

Напомним, что вчера были выпущены наушники HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, которые имеют в своем оснащении 10-мм динамические драйвера с диапазоном частот 20 Гц–20 кГц, поддержку кодеков SBC и AAC, систему активного шумоподавления до 24 дБ, три режима работы, три направленных микрофона, массу 4,3 грамма, аккумулятор ёмкостью 41 мАч и 510 мАч у зарядного кейса, автономность до 7 часов или до 35 часов с учетом зарядного футляра и активированным ANC, 10 и 50 часов соответственно с выключенным шумоподавлением, время зарядки наушников 60 минут, а кейса – 110 минут, защиту от пыли и влаги по стандарту IP54 и поддержку Bluetooth 5.4.
