Официально: наушники OnePlus Nord Buds 4 готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Индии будут представлены беспроводные наушники Nord Buds 4. Производитель подтвердил наличие внутриканальной конструкции и зарядного футляра со скруглёнными углами.

Напомним, в марте были выпущены наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro, которые имеют в своем оснащении 12-мм динамические драйвера с титановым покрытием, чувствительность 122 дБ, звуковое давление 97 дБ, поддержку кодека LHDC 5.0, сертификацию Hi-Res Audio, частотую дискретизации 96 кГц, систему активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, шесть микрофонов с ИИ-шумоподавлением для телефонных звонков, поддержку пространственного звука OnePlus 3D Spatial Audio, игровой режим, поддержку Bluetooth 6.0 с функциями Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, сенсорное управление, AI-ассистента, перевод на базе ИИ, аккумулятор ёмкостью 62 мАч и 530 мАч в зарядном кейсе, защиту от влаги и пыли по стандарту IP55, массу наушника 4,4 грамма и кейса с наушниками 43 грамма.