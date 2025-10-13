Представлен планшет Vivo Pad 5e

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 5e, которая основана на производительном 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Новинку также оснастили 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2800:1968 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, поддержкой DC Dimming и вариантом с мягким светом Soft Light, 8, 12 и 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и UFS 4.1 в зависимости от версии, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, 8-Мп тыльной и 5-Мп селфи-камерами, корпусом толщиной 6,62 мм, четырьмя динамиками и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Планшет оценен на китайском рынке в эквивалент 280 долларов за базовую версию с 8/128 ГБ памяти.

