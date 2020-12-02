Официально подтверждена реальность Race на Snapdragon 888

После анонса мобильной платформы Snapdragon 888 Realme объявила, что разрабатывает новый смартфон под кодовым названием Race, и заявляет, что он будет работать на новом процессоре.

Согласно твиту официального аккаунта Realme UK, Realme Race станет одним из первых флагманов на базе нового премиального чипсета. Это означает, что телефон должен появиться в продаже в январе или феврале следующего года.

Скриншот раздела "О телефоне" будущего устройства показывает, что телефон будет работать под управлением Android 11 с интерфейсом Realme UI 2.0 поверх. Он будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

На изображении также видно, что под капотом телефона установлен процессор Snapdragon 888. Также есть изображение задней части телефона, которое показывает, что в Realme Race будет четыре задние камеры внутри круглого корпуса камеры. Справа от датчиков находится светодиодная вспышка.
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