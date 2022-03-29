Официально представлен Honor X9 5G

Круглый модуль на задней стороне оснащен тройной камерой с 48-мегапиксельной основной камерой с апертурой f / 1,8 и двумя 2-мегапиксельными датчиками для макросъемки и глубины. На передней части расположилась 16-мегапиксельная селфи камера. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4800 мАч и заряжается от проводной зарядки Honor SuperCharge мощностью 66 Вт. Также в смартфоне установлен боковой емкостный сканер отпечатков пальцев.
Что касается программного обеспечения, Honor X9 5G использует пользовательский интерфейс Magic UI 4.2 поверх Android 11. Honor X9 5G будет доступен в трех цветах: титаново-серебристый, океанский синий и полуночный черный.