Официально представлен Honor X9 5G

Honor добавила в свою серию X новый смартфон — X9 5G. Он оснащен 6,81-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 2388x1980 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания до 240 Гц. Телефон оснащен 6-нм чипсетом Snapdragon 695 с поддержкой 5G и 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Конфигурации памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Круглый модуль на задней стороне оснащен тройной камерой с 48-мегапиксельной основной камерой с апертурой f / 1,8 и двумя 2-мегапиксельными датчиками для макросъемки и глубины. На передней части расположилась 16-мегапиксельная селфи камера. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4800 мАч и заряжается от проводной зарядки Honor SuperCharge мощностью 66 Вт. Также в смартфоне установлен боковой емкостный сканер отпечатков пальцев.

Что касается программного обеспечения, Honor X9 5G использует пользовательский интерфейс Magic UI 4.2 поверх Android 11. Honor X9 5G будет доступен в трех цветах: титаново-серебристый, океанский синий и полуночный черный.

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