Официально представлен Huawei Maimang 8 с Kirin 710 и тройной камерой за $ 274

Huawei анонсировала новый смартфон Maimang 8. Если новый Maimang 8 выглядит знакомо, то это потому, что телефон идентичен Huawei P Smart прошлого года.

Телефон оснащен 6,21-дюймовой IPS-панелью с разрешением FHD + и каплевидной насечкой для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели есть 24-мегапиксельная основная и 16-мегапиксельная сверхширокая комбинация вместе с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Сзади также находится сканер отпечатков пальцев.

Maimang 8 работает от Kirin 710 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, который расширяется до 512 ГБ через слот microSD. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС и порт Micro-USB. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА·ч. Программное обеспечение работает на EMUI 9 поверх Android Pie.

Maimang 8 будет поставляться в цветах Midnight Black и Sapphire Blue со стартовой ценой $ 274. Предварительные заказы уже начались, а официальный релиз запланирован на 12 июня.